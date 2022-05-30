إصابة 4 أشخاص في انفجار لوحة كهرباء بمحطة وقود ‏في الدقهلية

أصيب 4 أشخاص في حادث انفجار داخل محطة وقود بقرية «المقاطعة»، التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الاثنين، نجم عن حدوث انفجار بلوحة الكهرباء الخاصة بتشغيل المحطة، الأمر الذي تسبب في انهيار مبنى المحطة، المكون من حجرتين، بطول 15 متراً.

ورود بلاغ بانفجار في محطة وقود بقرية المقاطعة

تبلغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع انفجار بمحطة وقود بقرية المقاطعة التابعة لدائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث ماس كهربائي أدى إلى انفجار لوحة تشغيل المحطة، مما أسفر عن إصابة 4 أفراد.

نقل مصابي انفجار محطة وقود إلى المستشفى للعلاج

ونقلت سيارات الإسعاف 3 مصابين لمستشفى المقاطعة، بينما جرى تحويل المصاب الرابع إلى مستشفى السنبلاوين العام.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وأكد تقرير رضا رضوان، رئيس الوحدة القروية بالمقاطعة، في بيان صحفي، بتعرض محطة وقود بالمقاطعة لحادث انفجار لوحة الكهرباء الخاصة بتشغيل المحطة الأمر الذي سبب انهيار مبنى المحطة المكون من حجرتين بطول 15 متر في عرض 5 أمتار.

شهود العيان يروون تفاصيل انفجار محطة وقود

وارجع شهود عيان الحادث إلى حدوث ماس كهربائي تسبب في انفجار لوحة تشغيل المحطة ووقوع ذلك الحادث الذى أسفر عن إصابة عدد أربعة أفراد 3 منهم تلقوا العلاج الفوري بمستشفى المقاطعة والرابع تم تحويله إلى مستشفى السنبلاوين العام

وزار أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، المصابين بالمستشفى للاطمئنان واطمئن من الأطباء المعالجين على استقرار حالتهم الصحية بعد الإصابات البسيطة التي تعرضوا لها جراء الحادث

ووجه رئيس المركز والمدينة الشكر لنائب رئيس المركز لشؤون القرى ولرئيس القرية والعاملين بالوحدة القروية على سرعة التعامل مع الحادث والعمل على تخفيف اثاره طبقا للقانون والتعليمات كما تفقد رئيس مجلس المدينة مكان الحادث.