عاجل.. المشدد 15 عاما لعامل الأسانسير المتحرش بـ5 أطفال بمدرسة المعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل مصاعد بإحدى المدارس بمنطقة المعادي، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ5 طفلات بالمدرسة التي يعمل بها، والمقترنة بالاعتداء عليهن، أثناء تواجدهن بدورة مياه المدرسة، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين محمد حلمي غراب، وأشرف عبدالوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

استدراج الضحايا لدورة المياه

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بخطف بالتحايل للطفلات الخمس الطالبات بالمدرسة، بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة انطلت عليهن وهي مساعدتهن في ذلك، مبعدا الطالبات عن أعين الرقباء عليهن، قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.

وذكرت تحقيقات النيابة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تتمثل في قيام المتهم بالاعتداء على المجني عليهن الطفلات، واللاتي لم يبلغن من العمر 12 عاما.

الاستماع لشهادة 16 شخصًا

وشملت التحقيقات وأدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم، أقوال 16 شاهدا من بينهم أولياء أمور الطفلات المجني عليهن، الذين قالوا إنهم لفت انتباههم شعور طفلاتهن بآلام والإعياء المتكرر، وأنهم بسؤال الطفلات علموا بقيام المتهم بالاعتداء عليهم داخل دورة المياه الخاصة بالمدرسة، رغم عدم اختصاصه بذلك، الأمر لكونه عامل مصعد، وهو الأمر الذي تحقق منه أولياء أمور الطفلات المجني عليهن.