الداخلية تكشف ملابسات فيديو «عامل دليفري المعادي»: اعترف بأنّه «متطفل»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على فيس بوك، ظهر فيه «عامل دليفري» بإحدى المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين في القاهرة، وهو يختلس النظر من خلف باب شقة أحد عملاء المطعم عقب تسليمه الطلب، وما تردد عن دس العامل «مخدر» في الوجبة بقصد السرقة.

واقعة عامل الدليفري في المعادي

وبالفحص والاستعلام من المطعم المشار إليه، تبيّن أنّ عامل توصيل الطلبات، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، أوصل طلبا إلى مسكن «مقاول» مقيم بمنطقة المعادي الجديدة في القاهرة.

شكوى هاتفية

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عنها، أنّه بسؤال «المقاول» أفاد بعدم رغبته بتحرير محضر بالواقعة المشار إليها، وأكد أنّه لم يتعرض لأي ضرر، وأنّه سجل شكوى تليفونية لإدارة المطعم بعد رؤيته عامل الدليفري عقب تسليمه الطلب، وهو يتنصت على باب شقته.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط عامل توصيل الطلبات المشار إليه، وبمواجهته أقر بأنّه عقب تسليمه الطلب، تنصت على باب الشقة «على سبيل التطفل» وانصرف، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.