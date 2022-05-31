أعلى عائد شهادة بنكية بمصر.. ليست في «مصر والأهلي»

شهد القطاع المصرفي منافسه بين البنوك، بعضها بهدف جذب المستثمرين والعملاء، من خلال زيادة الفوائد على الشهادات الادخارية.

شهادة ادخارية لبنك ناصر 15%

قرر بنك ناصر الاجتماعي، طرح شهادة إدخارية ذات آجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا، و14.25% ربع سنوي و14% شهريا.

وقال البنك، في بيان، إن قيمة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويجر احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، وفقا للقواعد التي يقرها البنك.

وأكد أنه في ضوء الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة وخاصة ذوي الفضل من كبار السن، بهدف تنفيذ سياسة الشمول المالي ولتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي، في ظل الظروف الراهنة وتوفير حياة كريمة، وتقديم كل أنواع الدعم لهم، تقرر زيادة العائد على شهادة رد الجميل لكبار السن ذات آجال 3 سنوات، بعائد 15.25% سنويا و14.25% شهريا.

قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي، قررت رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع إلى 11.25% من 9.25%، فيما رفع سعر فائدة الإقراض إلى 12.25% من 10.25%، خلال الأسابيع الماضية، بعدما رفعها بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة يوم 21 مارس الماضي 2022.

يذكر أن بنكي الأهلي المصري ومصر، أعلنا صباح اليوم الثلاثاء، عن شهادات الـ14%، عبر موقعهما الإلكتروني على الإنترنت، إذ يبلغ سعر العائد على شهادات البنك الأهلي المصري 14%، بينما تصل مدة استحقاقها نحو 3 سنوات، وتبدأ بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها؛ لتصل إلى مليون جنيه ويستفيد منها العملاء الحاليون والجدد، موضحا أن شهادة الـ14%، يستفيد منها العملاء الحاليون، إضافة إلى العملاء الجدد ممن يرغبون في الشراء وتُصرف شهريًا.