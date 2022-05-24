بنك ناصر: 33 مليار جنيه إجمالي ميزانية البنك في أبريل 2022 بزيادة 27%

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن اجمالي ميزانية بنك ناصر 33 مليار جنيه في أبريل 2022 مقابل مبلغ 26 مليار جنيه في يونيه 2021، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة قدرها 27% بينما بلغ المنصرف من التمويلات في أبريل الماضي 13.9 مليار جنيه مقابل 11.4مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة قدرها 22%.

14.5 مليار جنيه رصيد الودائع الاستثمارية

وأكد عشماوي أن رصيد الودائع الاستثمارية 14.5مليار جنيه في أبريل 2022 مقابل 12.7 مليار جنيه في يونيه 2021 وبنسبة زيادة قدرها 14% ويستهدف البنك الوصول الي 16 مليار جنيه قبل نهاية العام المالي الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات البنك ومديري المناطق على مستوي الجمهورية، بحضور رؤساء القطاعات وأعضاء من نقابة العاملين بالبنك، وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الهامة فيما يخص الوضع الحالي والقطاع المصرفي واستراتيجية وخطط البنك وبرامج التطوير والتدريب لهذا العام، إلى جانب تشجيعهم على المثابرة في تقديم الأفضل من أجل المساهمة في تحقيق أهداف البنك لهذا العام.

زيادة عدد الفروع والتوسع جغرافيا

وأفاد عشماوي أنه تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي فإن البنك وضع خطة استراتيجية طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع والتوسع جغرافيا حيث بلغ عدد فروع البنك 95 فرعًا بالإضافة إلى 27 وحدة داخل الجامعات وجارٍ إنشاء عدد 9 فروع جديدة.

وأكد عشماوي أن هذا الاجتماع هو بداية للعديد من اللقاءات الدورية وأن التواصل سيكون بشكل دائم لدعم روح التواصل بين جميع العاملين وأعضاء الإدارة العليا، بهدف تشجيع العاملين وحثهم على الاستمرار في الابداع والتميّز والارتقاء دائماً بالخدمات المقدمة للعملاء وذلك تماشياً مع خطة البنك في تطوير كافة خدمات ومنتجات البنك لنتميز بها في القطاع المصرفي وبما يلبي احتياجات عملائنا الحاليين والمستهدفين.

وأضاف أن جميع العاملين هم جزء لا يتجزأ من أسرة البنك الكبيرة، وتحقيق مطالبهم وتطلعاتهم حق مشروع لهم، لأن ذلك يصب في مصلحة البنك في النهاية، مشددا على إطلاع العاملين باستمرار على آخر المستجدات في البنك، واطلاعهم على الأرقام والأهداف المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن هذه الاجتماعات فرصة مهمة للإنصات لمطالب العاملين بالفروع والمناطق المختلفة، وكذلك مقترحاتهم لتطوير العمل في البنك.