تفاصيل وظائف «مياه القاهرة» والأوراق المطلوبة.. التقديم حتى 7 يونيو

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن حاجتها لعدد من الوظائف للتعاقد خلال الفترة الراهنة، ومنها وظيفة كاتب استعلامات وحارس أمن، مشيرة إلى أنه يتم فتح باب التقديم حتى الأربعاء الموافق 7 يونيو المقبل، على أن تقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك بنادى مياه القاهرة الكائن في شارع أحمد سعيد بالوايلى بمحافظة القاهرة، من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، ولن يتم قبول طلبات التقديم التي ترد بالبريد أو الايميل أو بعد الميعاد المحدد لذلك.

شروط التقديم لوظائف مياه الشرب

وأوضحت شركة مياة الشرب بالقاهرة، أن شروط التقديم لوظيفة كاتب الاستعلامات وحارس الأمن تتضمن ما يلي:

- اجتياز كل الاختبارات الطبية التي تحددها الشركة.

- لا يزيد سن المتقدم على 30 عامًا في أول مايو 2022.

- أن يكون المتقدم للوظيفة أدى الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء.

- من يتقدم للوظائف المتاحة يشترط أن يكون مقيمًا بالقاهرة الكبرى.

- اجتياز الاختبارات التى تحددها شركة مياه الشرب.

- بالنسبة لوظيفة حارس الأمن يكون مؤهل المتقدم الحصول على الشهادة الإعدادية.

- من يتقدم لوظيفة كاتب استعلامات يشترط أن يكون حاصلًا على دبلوم متوسط ثلاث سنوات من تجاري وصناعي وزراعي.

المستندات المطلوبة لوظائف مياه الشرب

وشملت المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف مياه الشرب بالقاهرة، الآتي:

- صورة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد.

- أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

- شهادة المؤهل الدراسي المطلوب لكل وظيفة.

- صورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إلى أنه بعد انتهاء فترة التقديم للوظائف المطلوبة يتم تحديد مواعيد الاختبارات والنتائج في لوحة الإعلانات داخل مقر شركة مياه الشرب بشارع رمسيس بالأزبكية بالقاهرة.