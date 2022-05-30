«التنظيم والإدارة» يعلن وظائف خالية بهيئة النظافة بالقاهرة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حاجة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إلى شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمشروعات بالهيئة.

تفاصيل شغل الوظيفة الحكومية

«الوطن» تستعرض في السطور التالية تفاصيل الوظيفة الحكومية، وهي:

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

الجهه التابع لها: محافظة القاهرة.

ويشترط في المهارات إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلي.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول، أو قضاء مدة كلية قدرها 17 عاما على الأقل، تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإدارى للدولة.

شروط المتقدمين لشغل الوظيفة الخالية

المستندات المطلوبة:

1- بيان الإنجازات.

2- صورة ضوئية من شهادة التخرج وأي مؤهلات أخرى.

3- بيان حالة وظيفية معتمد أو السيرة الذاتية معتمدة.

4- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية.

5- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

6- صورة ضوئية من الدورات التدريبية الحاصل عليها.

7- شهادة الخبرة.

8- CD9.

9- عدد 8 صور شخصية.

10- المقترح التطويري طبقا للنموذج المرفق.

الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/05/30

نهاية الإعلان: 2022/07/02

العدد المطلوب:1

طريقة التقديم

التقدم شخصيا بطلب باسم رئيس مجلس الإدارة مرفق به المستندات المطلوبة إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الهيئة، عمارات 23 يوليو 3ب العباسية.