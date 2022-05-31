رفض استئناف موكا حجازي «فتاة التيك توك» على حكم حبسها سنة

رفضت محكمة استئناف الطفل في الجيزة، الاستئناف المقدم من موكا حجازي، فتاة التيك توك، على حكم حبسها لمدة سنة بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق وخدش الحياء العام، وأيدت حبسها.

محكمة استئناف الطفل في الجيزة تؤيد حبس موكا حجازي

وبيّنت التحقيقات أنّ موكا حجازي تركت منزل أسرتها، وظلت تتنقل بين شقق أصدقائها من البنات حتى تعرفت على شاب وذهبت للإقامة معه، وأعترفت بأنّ الشاب أفقدها عذريتها، وكان يصورها أثناء العلاقة، كما طلب منها تصويرها فيديو وهي ترقص مستخدمة إشارات إيحائية وألفاظ خارجة، لبثها على منصة تيك توك، للحصول على أموال نظير الفيديوهات، حال حصلت على عدد كبير من المشاهدات.

تحريز 12 مقطع فيديو خارج للمتهمة

وأشارت التحقيقات إلى أنّه جرى تحريز 12 مقطع فيديو خارج للمتهمة، وهي ترقص وتتلفظ بـ ألفاظ خارجة، تمهيدًا لعرضها على لجنه فنية لمطابقة الفيديوهات مع المتهمة، كما قررت جهات التحقيق عرض المتهمة على الطب الشرعي للكشف الظاهري عليها، لبيان هل جرى الاعتداء عليها من عدمه، وهل هي عذراء أم فقدت عذريتها على حد قولها.

ورصدت الأجهزة الأمنية على منصة تيك توك، عددًا من الفيديوهات لإحدى الفتيات وهي ترقص وتتلفظ بألفاظ خارجة، إضافة إلى بعض الإشارات الإيحائية، وجرى تحديد مكان بث الفيديوهات، وتبيّن أنّ المتهمة صاحبة الفيديوهات تُدعى موكا حجازي، وبتقنين الإجراءات جرى تحديد مكانها والقبض عليها.