«استشاري بيئة» ألمانية توضح أهمية صناعة مكونات محطات تنقية المياه ومعالجة الصرف في مصر

قالت الدكتورة إيرينى استمالك استشاري الهندسة البيئية في ألمانيا، ونائب رئيس الهيئة الألمانية للتعاون الدولي، أن هناك أهمية كبرى للعمل على توطين صناعة مكونات محطات تنقية المياه، ومعالجة الصرف الصحي في مصر، لتكون نقطة انطلاق لها من خلال الثورة الصناعية الرابعة.

ضرورة تصنيع العلامات التجارية الكبرى في مصر

أشارت «استمالك»، إلى ضرورة أن تتحول مصر إلى بلد لتصنيع العلامات التجارية الكبيرة فى مجال تكنولوجيا المياة خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأعربت «استمالك» عن سعادتها للمشاركة فى النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، التي تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لمدة يومين، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تصنيع محطات صغيرة لتنقية مياه غسيل السيارات في محطات الوقود

ونوهت استشاري الهندسة، بأهمية اللجوء إلى الطريقة الذكية لتشغيل محطات المياه لتقليل استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك، مشيرة إلى بعض التطبيقات التي يمكن تنفيذها، من بينها العمل على تصنيع مكونات محطات معالجة مياه الصرف الصحى محليا، وتصنيع محطات صغيرة لتنقية مياه غسيل السيارات فى محطات الوقود، لإعادة استخدامها مرات عديدة.