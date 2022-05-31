«المتحدة» تبرز دور «مصر تستطيع» بصوت إسعاد يونس: ثورة صناعية جديدة

نشرت القناة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، منذ قليل، فيلماً قصيراً من إعداد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، والذي انطلقت فعاليته صباح اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وعلقت النجمة إسعاد يونس، صوتياً على الفيلم القصير، قائلة: «بعد فترة صعبة كلها ظلام وأحلام بتموت، النور بدأ يشقشق، والشمس بدأت تملا البلد من تاني.. وبلدنا بتاخد خطوات في كل شيء، بفضل قيادة سياسية باصة على المستقبل بعين خبير».

وأضافت: «المستقبل ده جاي جاي.. على إيد كل المصريين، وفي القلب منهم مواطنينا بالخارج، اللي فضلت مصر كلمة ليها نفس الأثر في نفوسهم، رغم الغربة، والمسافات».

وزارة الهجرة أسست للم شمل "ولاد مصر" للاستفادة من انجازاتهم

وواصلت: «كانت البداية بتخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة لمتابعة شئون المصريين في الخارج، والتي خرجت للنور في 19 سبتمبر 2015، وهي وزارة للم شمل ولاد البلد حواليها، وبتدور على كل مصري مشرف بلدنا، ورافع راسنا بره، تسمع منه، وتوصله بأهله وناسه.. ترجعه لحضنها، وتستفيد من إنجازه».

وتابعت: «حد يصدق إن رئيس الجمهورية يجمع خيرة علماء مصر في الخارج في جلسة واحدة بمشاركة 30 عالم وخبير مصري من كل دول العالم، ليتفقوا ازاي يخدموا ويفيدوا البلد بكل كلمة اتعلموها بره عشان ينفعوا بيها ناسهم وأهلهم؛ فكان حلم مؤتمرات مصر تستطيع».

وقالت إسعاد يونس، في الفيلم القصير: «المؤتمرات دي اللي لمتنا تاني في حضن أم الدنيا، ونتجمع في لقاء سنوي نجدد العهد، ونبص على اللى اتحقق، ونبص على حلم وإنجاز أكبر».

دور مؤثر للمهندس هاني عازر في تنفيذ أنفاق قناة السويس

وتضمن الفيلم، إشادة الفنانة إسعاد يونس، بدور وجهود المهندس هاني عازر، في تنفيذ مشروع أنفاق قناة السويس، والتي تربط سيناء بالدلتا، والذي أسهم بفعالية في تنفيذه بالتعاون مع القوات المسلحة، وشركات المقاولات المصرية.

كما أشادت «صاحبة السعادة»، بدور الدكتور هاني مصطفى، وهو مهندس مصري في كندا، وصاحب خبرة 40 عاماً في أبحاث محركات الطائرات، في تنفيذ مشروع تطبيق الثورة الصناعية الخامسة بالهيئة العربية للتصنيع.

إنتاج أول بوردة كمبيوتر مصري.. وتطبيق منظومة المتغيرات المكانية

وتضمن الفيلم القصير، الإشارة إلى إنتاج أول بوردة كمبيوتر مصرية، وأول تطبيق لمنظومة المتغيرات المكانية التي ترصد التعديات على الأراضي الزراعية بالتعاون بين إدارة المساحة ووزارة التخطيط، والذي قام بأول دور لهم هو الدكتور محمد محمود، الذي عاد من اليابان، وأصبح حالياً نائب محافظ المنيا.

وأشادت إسعاد يونس أيضاً، بدور المهندس إبراهيم سمك، خبير الطاقة الشمسية في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية، والدكتور هشام العسكري، الذي أهدى الحكومة المصرية أطلس شمسي لمصر، يعتبر أول مرجع في التخطيط لإنتاج الطاقة النظيفة.

تنفيذ مشروع الثورة الصناعية الرابعة بوزارة الإنتاج الحربي

وتطرقت «صاحبة السعادة»، أيضاً لدور الدكتورة هدى المراغي، والدكتور وجيه المراغي، في تطبيق مشروع الثورة الصناعية الرابعة بمصانع وزارة الإنتاج الحربي، وكانت البداية من مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، مصنع 200 الحربي، ويتواصل تنفيذ المشروع.

واشتمل الفيلم القصير، على الإشارة لمشروع المهندس أشرف دوس، وهو رجل أعمال مصري في أمريكا، لتنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية في الدلتا، باستثمارات تصل لـ6 مليارات جنيه، بما يوفر قرابة 50 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة لمشروع تصدير الرخام والجرانيت عن طريق رجل الأعمال المصري كرم خليل.

البروبوت توت.. أول روبوت مصنع بأيادي مصرية 100%

وتطرق الفيلم، تنظيم 6 جلسات افتراضية للتحضير لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، وهو المؤتمر الذي انطلق اليوم، فضلاً عن مشروع تنفيذ أول روبوت مصري يعمل كمذيع، وهو المشروع الذي ابتكره شباب مصري بقيادة خبرائنا في الخارج معتز عطا الله، وحسين فهمي، وهو الروبوت «توت»، أول روبوت مصنع بأيادي مصرية 100%.

وأشار الفيلم القصير إلى أنَّ «مصر تستطيع»، ليست مؤتمرات فقط، ولكنها أصبحت مؤسسة، وبرنامج تليفزيوني، يلعبون جميعاً دور وحلم في تجميع عقول وجهود أكثر من 500 مصري بين عالم، وخبير، ومستثمر للعمل من أجل مصر.