نصائح لمصابي التصلب المتعدد صيفا.. توعية بالمرض في مستشفى المنصورة الدولي

نظم مستشفى المنصورة الدولي فعاليات اليوم العالمي للتصلب المتعدد اللويحي، من أجل التوعية بالمرض وخطورته، تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأعضاء فريق «إم إس» الدكتورة مروى أبو النجا، والدكتورة هدير ناجي الفرحاتي، وبحضور نحو 200 مريض.

التصلب المتعدد يصيب الشباب من سن 18 إلى 40 عاما

قدمت وحدة «الإم إس»، بمستشفى المنصورة الدولي، خلال الفعالية، تعريفا مبسطا لمرض التصلب المتعدد، موضحة أنه مرض مناعي يصيب الجهاز العصبي المركزي «المخ والحبل الشوكي»، مشيرة إلى أن الشباب هم الأكثر عرضة له من سن 18 حتى 40 عاما، ويصاب به السيدات بنسبة أكثر من الرجال.

وأضافت الوحدة أن معظم الدراسات تشير إلى أن السبب الرئيسي هو نقص فيتامين «د»، محذرة من تفاقم أعراض مرض التصلب المتعدد في فصل الصيف.

نصائح لمرضى التصلب المتعدد خلال فصل الصيف

ونصحت المرضى بعدم التعرض للحرارة، أو الشمس، مع تجنب الاستحمام بالماء الدافئ، مع شرب قدر كاف من المياه بما يعادل من 4 إلى 6 أكواب يوميا، مشيرة إلى أن الأكل المفضل لمصابي التصلب المتعدد هي الأطعمة الغنية، بأوميجا 3 مثل الخضار، الأسماك، الفاكهة، والشوفان.

أعراض مرض التصلب المتعدد

تضمنت جلسة التوعية عرضا مبسطا لأعراض مرض التصلب المتعدد، وهي اجهاد، إرهاق، دوخة، ضعف إدراكي، مزاج متقلب واكتئاب، وتعد تلك الأعراض المركزية، أما الأعراض البصرية فتتلخص في تذبذب المقلتين السريع، التهاب العصب البصري، ضعف الرؤية والذي يكون غالبا في عين واحدة في المرة الأولى، شعور بالألم أثناء حركة العين، رؤية مزدوجة لمدة طويلة أو ضبابية، بالإضافة إلى مشاكل في النطق كالتلعثم في الحديث.

أما أعراض الجهاز العضلي الهيكلي فتتلخص في تنميل أو ضعف الأطراف، تشنج أو ضعف في العضلات، فقدان القدرة على التحكم بالعضلات، والمشية غير المتزنة، أما اعراض الاضطرابات الحسية، فتتمثل في إحساس بوخز أو خدر في أجزاء من الجسم، وانخفاض حاسة اللمس، أو فقدان جزئي لها، إحساس مشابه للصدمة الكهربائية تصاحبها حركات في الرقبة، وانحنائها للأمام.

وأشارت إلى مشكلات في الحلق، تتمثل في صعوبة في البلع، وأعراض في الجهاز الهضمي، قد تأتي في هيئة إمساك أو إسهال، بالإضافة إلى مشكلات في الوظيفة الجنسية.