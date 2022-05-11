هل مرض التصلب المتعدد يؤثر على الإنجاب؟.. «هيئة الدواء» تجيب

قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها متعلقة بمرضى التصلب المتعدد في منشور توعوي لها تم توزيعه، يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق مبادئي وأهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت هيئة الدواء في تقريرها على مرضى التصلب المتعدد الاهتمام بالتغذية الصحية «نظام غذائي متوازن»، وممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة لا تقل عن نصف ساعة، لافتا إلى أهمية الحصول على قسط وافر من الراحة، والنوم الكافي​.

تخفيف الضغط على مرضى التصلب المتعدد

وتابعت هيئة الدواء في تقريرها لابد من تخفيف الضغط، حيث أن التوتر قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض​ لدى المصابين، محذرة من التدخين ناصحة مرضى التصلب المتعدد بضرورة التوقف عن التدخين «قد يساعد على إبطاء تقدم المرض»​، لافتة إلى أهمية التواصل المستمر مع الأصدقاء والعائلة والحفاظ على الأنشطة اليومية العادية قدر الإمكان.​

وطالبت هيئة الدواء بضرورة تجنب التعرض للحرارة لمرضى التصلب المتعدد، حيث أنه غالبًا ما تسوء أعراض التصلب المتعدد عندما ترتفع درجة حرارة الجسم لدى بعض الأشخاص​، وطالبت هيئة الدواء من مرضى التصلب المتعدد ضرورة المتابعة المستمرة مع الطبيب المشرف على العلاج والحرص على تناول الأدوية في أوقاتها بشكل دوري ومواعيدها.

هل مرض التصلب المتعدد يؤثر على الإنجاب؟

وأكدت هيئة الدواء أن مرضى التصلب ليس له علاقة بالقدرة على الإنجاب، ولكن هناك بعض أدوية مرضى التصلب المتعدد قد تؤثر على الخصوبة لدى كلا من النساء والرجال، لافتة إلى أنه يمكن للنساء أن تحمل بشكل طبيعي وأن يكون الطفل سليما ويرضع بشكل طبيعي رضاعة طبيعية سليمة.