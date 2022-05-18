«هيئة الدواء» تحذر: السيدات أكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب المتعدد

أصدرت هيئة الدواء المصرية تعريفا جديدا لمرض التصلب المتعدد، وقالت في تقرير رسمي لها، إن التصلب المتعدد هو «MS» مرض مزمن يمكن أن يؤثر على المخ والحبل الشوكي «الجهاز العصبي المركزي»، وقد تظهر أعراضه في أي عُمر.

وأوضحت هيئة الدواء أن «التصلب المتعدد»، يصيب الأشخاص في العشرينات والثلاثينات، كما أنه أكثر شيوعًا لدى السيدات مقارنة بالرجال بحوالي نسبة من 2 لـ3، وفيما يتعلق بأعراض مرض التصلب المتعدد، اشارت الى أن العلامات والاعراض الخاصة بهذا المرض تختلف من مريض لآخر حسب الأعصاب المصابة وشدّة الإصابة.

أعراض مرض التصلب المتعدد

وتابعت هيئة الدواء بعض الأشخاص المصابين قد يفقدون القدرة على المشي وحدهم أو نهائيًّا، بينما قد يمر الآخرون بفترات طويلة من الهدوء دون أي أعراض جديدة، وحددت الهيئة الأعراض الأكثر شيوعا وجاءت على النحو التالى:

- تيبّس العضلات اضطراب بالتفكير ​

- الشعور بالضعف والإرهاق ​

- التنميل ​

- مشاكل بالجهاز البولي ​

- مشاكل بالرؤية ​

- تداخُل الكلام والدوخة ​

- الرُعاش أو انعدام التنسيق أو المشي غير المتزن تنميل أو ضعف بأحد الأطراف أو أكثر، والتي عادةً ما تكون بجانب واحد من الجسم، أو الساقين والجذع. ​-أحاسيس مشابهة للصدمة الكهربائية التي تصاحبها حركات معينة في الرقبة، وخصوصًا انحناء الرقبة للأمام ​

التواصل مع الهيئة والرد على الاستفسارات

وطالبت هيئة الدواء المصرية من المواطنين ضرورة التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن لها، والإطلاع على المستجدات، ودعت المواطنين بضرورة التواصل مع الهيئة ايضا من خلال مناصتها المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعى واستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.