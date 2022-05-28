إدوارد وابنه يدعمان مرضي التصلب المتعدد في يومهم العالمي

حرص الفنان إدوارد على أن يكون متواجد فى اليوم العالمي لمرضي الـ ms والمعروف بمرض التصلب المتعدد، وذلك لمساندتهم والوقوف بجانبهم وكشف عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة.

نشر الفنان إدوارد عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» مجموعة من الصور الخاصة بتواجده في هذا اليوم وعلق عليها قائلا: «اليوم العالمي لمرضي الـ ms استمتعت معاكم وعقبال كل سنة وأشوفكم بصحة جيدة».

إدوارد يدعم مرضي التصلب المتعدد

ولم يتواجد الفنان إدوارد بمفرده في هذا اليوم العالمي لدعم المرضى ولكنه كان حريص أن يتواجد معه ابنه مارك الذي كشف عن صور له أيضا أثناء تواجده في الاحتفالية الخاصة بهم.

يذكر أن الفنان إدوارد كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ملف سري، وذلك بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين منهم هاني سلامة وعائشة بن أحمد ونضال الشافعي ودنيا عبد العزيز وماجد المصري ومحمد محمود عبد العزيز ومحسن محيي الدين وعدد اخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي.

وكان يجسد في مسلسل ملف سري شخصية حازم وهو الصديق المقرب لبطل العمل المستشار يحيي، الذي يجسد شخصيته الفنان هاني سلامة وقدما ديو مميز جعل الجمهور يتفاعل معهما.

أخر أعمال إدوارد

كما ظهر إدوارد أيضا كضيف شرف فى مسلسل رانيا وسكينة وذلك بجانب كل من روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وسليمان عيد ونبيل نور الدين وكريم الشناوي وبيومي فؤاد وصبا الرافعي وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد صلاح العزب واخراج شيرين عادل.