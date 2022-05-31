لو بتعمل دايت.. أطعمة تحتوي على سعرات حرارية عالية: احذرها

يتبع العديد من الأشخاص أنظمة غذائية مختلفة من أجل فقدان الوزن الزائد، ومنهم من يتبع أنظمة لزيادة الوزن، وكل له سعرات حرارية معينة يجب عليه تناولها من أجل الوصول إلى ما يريده بشكل صحي بجانب الذهاب إلى الجيم، ولكن هناك أطعمة صحية ذات سعرات عالية يجب عليك الحذر عند تناولها؛ خاصة لمن يريد فقدان الوزن.

وفي هذا الصدد، نقدم لكم أبرز الأطعمة الصحية التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، وفقا لما قاله حسين منصور خبير التغذية في حديثه لـ«الوطن».

أطعمة صحية تحتوي على سعرات حرارية عالية

المكسرات بالشيكولاته والفواكه، حيث يحتوي على 120 سعرا حراريا، فلما زاد تناولك منه زادت السعرات الحرارية التي تدخل جسمك ويصعب عليك فقدان الوزن الذي تريده.

- العصائر حيث تحتوي على نسبة سكر عالية لذا يجب الحذر عند تناولها، ومن الأفضل عدم إضافة السكر لها.

- السالمون يحتوي على سعرات حرارية عالية، حيث تحتوي القطعة منه على 1470 سعرا حراريا.

- بذور الشيا، فالواحدة التي تحتوي على 24 جراما منها تحتوي على 120 سعرا حراريا، وبالتالي سيتطلب منك التحكم في حجم البذور التي تضعها على الشوفان والزبادي.

الأفوكادو الذي يمد الجسم بالدهون الصحية للقلب، كما أن تناول واحدة منها يوميا يساعد على التخلص من الدهون الضارة بالجسم، لكن الإفراط في تناول هذه الفاكهة اللذيذة قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

ومن المنتجات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية الفواكه المجففة الصناعية، حيث أن 93 جراما منها تحتوي على 359 سعرا حراريا.

الزبادي بالفواكه التي تجدها في المحال وسلسلة الهايبرات الشهيرة تحتوي على نسبة سكريات عالية، ويمكنك استبدالها بزبادي طبيعي ووضع عليه قطع فواكه طبيعية لكي تفيد جسمك وتحافظ على وزنك بقدر الإمكان.