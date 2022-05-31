ممثل «إيه بي موللر ميرسك» الدنماركية يكشف عن خطتها التوسعية في مصر

كشف هاني النادي الممثل العام لشركات مجموعة «إيه بي مولل- ميرسك» الدنماركية، عن آفاق وطموحات المجموعة في مصر وخططها التوسعية، بعد إعلان تعيينه، على خلفية نجاحه في توطيد العلاقات الاستراتيجية للشركة العالمية والحكومة المصرية، بجانب المساهمة في تنمية استثمارات «إيه بي موللر»، والتوسع في حجم أعمالها.

النادي: فخور بتولي منصب الممثل العام

قال هاني النادي، إنَّه فخور بتوليه منصب الممثل العام لشركات مجموعة «إيه بي موللر- ميرسك» في مصر، مضيفا، «أتمنى تحقيق المزيد من النجاحات للمجموعة من خلال الشركات التابعة لها، التي تعمل منذ سنوات في مصر، بدعم وشراكة استراتيجية مع الحكومة».

تحقيق رؤية المجموعة في مصر.. أهم الأولويات

يرى «النادي»، أنَّ العمل على تحقيق رؤية ميرسك، ونمو حجم أعمالها، أهم أولوياتها في الوقت الحالي، وذلك بالتوافق مع استراتيجيات ورؤية الحكومة المصرية لمزيد من ضخ الاستثمارات والتعاون في كل المجالات، وتحديدا النقل واللوجستيات، وتداول الحاويات، وخدمات الملاحة البحرية والتوسع فيها.

مشروعات الوقود الأخضر أهم الأهداف المستقبلية للمجموعة في مصر

فيما كشف الممثل العام لشركات مجموعة «إيه بي موللر- ميرسك» في مصر، أنَّ مشروعات الوقود الأخضر أحد أهم الأهدافها المستقبلية للمجموعة في مصر، والتي تأمل البلاد من خلالها أن تتحول إلى مركز لوجستي لإنتاج الوقود الأخضر.

خبرة «النادي» في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات تؤهلانه للمنصب

ووفقا لبيان صادر عن المجموعة، فإنَّ خبرة «النادي» الواسعة في التخطيط الاستراتيجي والعلاقات العامة وإدارة الشؤون الحكومية وإدارة الأزمات، أهلته لتولي المنصب بـ ميرسك.

كما ساهم بشكل أساسي في تطوير الفرص الاستثمارية وتحقيق النجاحات للمجموعة في مصر، من خلال بناء أواصر الثقة والشفافية والتعاون الدائم مع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية طوال توليه منصب رئيس قطاع شؤون العلاقات العامة والحكومية والأمنية بشركة قناة السويس للحاويات منذ عام 2018.