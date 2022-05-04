«ميرسك» تعلن وقف الشحن البحري من وإلى روسيا نهائيا

قالت شركة الشحن العالمية «ميرسك»، اليوم الأربعاء، إنها قامت بآخر شحنة شحن إلى ميناء روسي هذا الأسبوع وتكبدت خسائر، وخفضت قيمة الشحنة 718 دولارا، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

آخر عملية شحن يوم الاثنين

ونفذت شركة ميرسك، التي قررت الانسحاب الكامل من روسيا، آخر عملية شحن لها في ميناء روسي يوم الاثنين الماضي، لكن لا يزال لديها 20 ألف حاوية عالقة في روسيا.

وقالت شركة ميرسك في مارس، إنها ستبيع جميع أصولها في روسيا، بما في ذلك حصتها البالغة 30.75% في شركة جلوبال بورتس إنفستمنتس المشغلة للمواني الروسية، والتي من بين مساهميها الشركة النووية الروسية الحكومية روساتوم ورجل الأعمال الروسي سيرجي شيسكاريف.

ارتفاع أسعار الشحن

وقالت شركة ميرسك، التي يُنظر إليها غالبًا على أنها مقياس للتجارة العالمية، إن الزيادة في طلب المستهلكين، والازدحام المرتبط بوباء كورونا في المواني الرئيسية، ومؤخرًا إغلاق المجال الجوي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير الماضي، أدى إلى تباطؤ شحنات الحاويات ودفع إلى الارتفاع في أسعار الشحن.

وأضافت إجراءات الإغلاق الجديدة لكورونا في الصين الضغط على سوق الشحن المتوتر بالفعل.

إغلاق كورونا في الصين

وقالت الشركة في بيان أرباح الربع الأول: «تنشأ تحديات أخرى من عمليات الإغلاق الجارية لكورونا في الصين، وعلى الرغم من أن التأثير في الربع الأول محدود، فقد يؤدي إلى تفاقم بيئة الازدحام في الأرباع القادمة مع تطور الوضع.»

وأكدت أرقام الربع الأول المتفائلة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي بالإضافة إلى توقعاتها بأن النمو في الطلب العالمي على الحاويات سيتباطأ هذا العام إلى ما بين ناقص 1% وأكثر من 1%، مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو 2% -4%.

أضاف أكبر شركات شحن الحاويات في العالم بحصة سوقية تبلغ حوالي 17%، إنه في حين أن المستهلكين أنفقوا المزيد على السلع أثناء الجائحة بدلاً من الخدمات مثل المطاعم والسفر، فإن ذلك يتغير.

وقالت الشركة: «يجب أن يدعم تقليص تأثير جائحة كورونا الاقتصاد العالمي، لكن من المرجح أن يعيد تكوين الإنفاق التوازن نحو الخدمات، وقد يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار بعض السلع إلى تعديل خطط الإنفاق الخاصة بهم».