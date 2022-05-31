مسؤول أفغاني سابق: طالبان تعتزم نقل العاصمة من كابل إلى قندهار

نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية عن أمر الله صالح، نائب رئيس أفغانستان السابق، أن حركة طالبان التي وصلت إلى السلطة في أغسطس الماضي، تعتزم نقل العاصمة من كابل إلى مدينة قندهار الواقعة جنوبي البلاد.

نقل العاصمة إلى قندهار

وقالت صحيفة «آماج نيوز» المحلية إن نائب الرئيس الأفغاني السابق أكد أن حركة طالبان تريد نقل العاصمة الأفغانية إلى قندهار دون أي إشعار مسبق.

واعتبر نائب الرئيس الأفغاني السابق أن هذا القرار سيجعل كابل عاصمة إدارية ومعزولة عن التوترات السياسية والخطب المناهضة للحكومة.

وبحسب صالح، فإن الانتخابات البرلمانية من المقرر عقدها في البلاد بإدارة لجنة خاصة برئاسة زعيم حركة طالبان هبة الله أخوندزاده، موضحاً أن البرلمان نفسه سيسمح له بالاستماع فقط إلى برنامج رئيس الوزراء، دون أن يكون له الحق في الموافقة عليه أو رفضه.