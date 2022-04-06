عاجل .. إصابة 6 في هجوم على مسجد بالعاصمة الأفغانية كابل

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم، وقوع انفجار داخل أحد مساجد العاصمة كابل، جراء إلقاء أحد الأشخاص قنبلة يدوية على المسجد أثناء الصلاة، وفقا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» قبل قليل.

إصابة 6 أشخاص

وبحسب قناة «طلوع نيوز» الأفغانية، أكدت شرطة العاصمة كابل، أنّ الانفجار وقع في مسجد «بل خشتي» في العاصمة، بعد تفجير قنبلة يدوية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقل.

وفي أكتوبر الماضي، تعرض مسجد في مدينة قندز الأفغانية، إلى هجوم إرهابي مماثل، أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل، بحسب مسؤولين، في أعنف هجوم منذ رحيل القوات الأمريكية.