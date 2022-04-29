مقتل وإصابة 30 شخصا بسبب انفجار بمسجد في العاصمة الأفغانية كابل

أعلنت وسائل إعلام أفغانية، مقتل وإصابة عشرات المواطنين جراء وقوع انفجار بأحد المساجد في العاصمة كابل، والذي استهدف حشدا من المصلين خلال صلاة الجمعة.

30 قتيلا ومصابا في تفجير المسجد

وبحسب صحيفة «هرات تايمز»، تجاوزت حصيلة الضحايا الـ30 قتيلا وجريحا، في الانفجار الذي لحق بالمسجد الواقع عند مفرق علاء الدين في منطقة دار الأمان في كابل، دون ورود مزيد من التفاصيل أو البيانات المؤكدة.

وشهدت العاصمة الأفغانية، خلال الخميس والجمعة الماضيين، تفجيرين دمويين، أسفرا عن وقوع عشرات القتلى والمصابين، داخل مسجديين بعاصمة ولاية بلخ شمال البلاد مدينة مزار شريف وفي ولاية قندوز.