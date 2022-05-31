مصدر: مفاوضات من روتانا مع إليسا لإنتاج ألبومها الجديد

علمت «الوطن» من مصادرها، أن هناك مفاوضات قوية بين شركة روتانا والفنانة اللبنانية إليسا، من أجل شراء ألبومها الغنائي الجديد رقم 13 في مسيرتها الفنية، الذي من المقرر أن يطرح مع شهر أغسطس المقبل.

إليسا تطلق ألبومها في شهر أغسطس

كانت إليسا، أنهت تعاقدها مع شركة روتانا عام 2020، بعد أن أطلقت ألبوم «صاحبة رأي»، بعد أن كانت حدثت بعض المشكلات وبعض الخلافات فى الرأي، وقررت أن تنتج لنفسها ألبوماتها الغنائية.

مصدر «الوطن» أوضح، أن المفاوضات تمشي في طريقها الصحيح حتى الآن، وأنه في حال عدم التوصل لشكل نهائي لشراء الألبوم، ستكون روتانا هي الموزعة للأغنيات والألبومات فى الوطن العربي، مثلما فعلت مؤخرا مع ألبومات عدد من النجمات، ومنهم أصالة نصري.

إليسا تتعاون مع أيمن بهجت قمر لأول مرة

ألبوم إليسا الجديد الذي من المقرر أن يطرح بشكل متتال خلال الأيام المقبلة والذي تتعاون فيه مع نخبة من نجوم الشعر والتلحين في مصر والوطن العربي، أمثال زياد برجي ومروان خوري ومحمد يحيي ومحمد رحيم وأسامة مصطفى ونادر عبدالله، كما أنها تتعاون لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر في أول تعاون لها.

جدير بالذكر، أن آخر البومات اليسا كان بعنوان صاحبة راي وطرح عام 2022 وتضمن 16 اغنية من بينهم أغنيات قدمتها باللغة الانجليزية.

يذكر أن إليسا كانت طرحت منذ أيام دويتو الغنائي مع الفنان سعد لمجرد بعنوان من أول دقيقة واقتربت الاغنية من تحقيق 100 مليون مشاهدة