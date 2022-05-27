إليسا ولمجرد وجمال يحتلفون بتحقيق «من أول دقيقة» 80 مليون مشاهدة

احتفل صناع أغنية «من أول دقيقة» لإليسا وسعد لمجرد، بتحقيق 80 مليون مشاهدة على اليوتيوب بعد مرور 3 أسابيع من طرحها.

واحتفلت إليسا بطريقتها عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، حيث نشرت صورة تجمعها بسعد لمجرد وعلقت قائلة «80 مليون مشاهدة أنا فخورة».

وعلق الفنان سعد لمجرد قائلا: «80 مليون في 3أسابيع»، بينما علق رامي جمال ملحن الأغنية بنشر بوستر الأغنية عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا «80 مليون مشاهدة».

احتلت أغنية من أول دقيقة لـ إليسا وسعد لمجرد، المركز الخامس عالميا في عدد المشاهدات منذ ايام لتعود سريعا بعد يوم واحد لتصدر المركز الأول كما مازالت تتصدر «التريند».

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

حفل إليسا في السعودية

وقدمت المطربة إليسا حفلا ناجحا في السعودية ضمن حفلات موسم جدة، والذي رفع شعار كامل العدد،حيث نفذ تذاكر الحفل بعد طرحها بيومين وكان الحفل يحمل شعار «حبينا إحساسهم وأغانيهم.. وفي موسم جدة نلتقي فيهم».

وتصدر الحفل التريند، وغنت إليسا خلال الحفل لأول مرة أغنية من أول دقيقة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير حيث تم عرض الأغنية على شاشة كبيرة وغنت معها إليسا والجمهور.