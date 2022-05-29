إليسا تحتل المركز الأول على يوتيوب بعدد المشاهدات خلال شهر مايو

احتلت المطربة اللبنانية إليسا المركز الاول في عدد المشاهدات على اليوتيوب خلال شهر مايو. وجاءت إليسا في المركز الأول، يليها ماجد المهندس وحسين الجسمي ونوال الزغبي.

أغنية من أول دقيقة

وكانت إليسا حصدت مؤخرا نجاح كبير بأغنيتها الجديدة من آول دقيقة والذي يشاركها فيها الغناء المغربي سعد لمجرد والتي حصدت حتى الآن 85 مليون مشاهدة على اليوتيوب خلال 3 أسابيع.

واحتفلت إليسا منذ أيام عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، حيث نشرت صورة تجمعها بسعد لمجرد وعلقت قائلة «80 مليون مشاهدة.. أنا فخورة». والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

أخر ظهور لإليسا

وكان آخر ظهور لإليسا خلال حفلها الغنائي الضخم في السعودية والذي حقق نجاح كبير وتصدر مشهد غنائها لاغنيه من اول دقيقة التريند حيث غنت الأغنية لأول مرة لايف.

كما انتقدت ريما الرحباني ابنة الفنانة الكبيرة فيروز الفنانة إليسا بعد مشاركتها في حفل «ليلة أمل»، الذي قام بتنظيمه الفنان والموسيقار اللبناني أسامة الرحباني

وقالت ريما ابنة فيروز صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بعد ظهور إليسا وغنائها لفيروز «الحق مش ع إليسا! واليسا باللي صار ضحيّة مش مجرمة، المجرم الأوّل والأخير هوّي الطبل اللي داير إليسا والتوابعة، ومعتقد حالو بيحقلّو يتصرّف ويأذن للفنانين يغنوا أغاني فيروز ومعتقد بيحقلّو يشوّه ويبهدل هالإرث براحتو بيدون حسيب ولا رقيب».