تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» في نسخته السادسة، الذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات: التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية.

مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح المؤتمر، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ونخبة من رجال الصناعة والاقتصاد، وعدد من ممثلي الشركات العالمية، والمصريين بالخارج.

وفي مستهل المؤتمر، جرى عرض فيلم تسجيلي حول سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي جرى تنظيمها على مدار خمس دورات، خصصت كل نسخة منها لمناقشة موضوع معين، من أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية، إذ تناولت هذه النسخة الصناعة الخضراء الطريق إلى COP27، أفاق الاستثمار الصناعي في مصر، ومستقبل صناعه المركبات ووسائل النقل، الصناعة قاطرة التنمية في أفريقيا، الثورة الصناعية الرابعة نظرة للتحضيرات المستقبلية.

وفد التنسيقية

ضم وفد التنسيقية كلا من النائب أحمد فتحي والنائب خالد بدوي والنائب محمد فريد، وحسام الدين محمود، وحنان وجدي، وريم القاضي، وأحمد عبدالصمد.