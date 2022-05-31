رئيس الاتحاد الأفريقي لـ«أوروبا»: حصار مواني أوكرانيا يهدد بسيناريو كارثي

حذر الاتحاد الأفريقي، زعماء الاتحاد الأوروبي، من أن حصار موسكو لمواني أوكرانيا، يهدد بـ«سيناريو كارثي» لنقص الغذاء وارتفاع الأسعار.

وقال رئيس السنغال ماكي سال، رئيس الاتحاد الأفريقى «ربما يكون الأسوأ أمامنا»، إذا استمرت اتجاهات الإمدادات الغذائية العالمية الحالية.

وفي حديثه عبر رابط فيديو إلى اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل، قال سال، إن البلدان الأفريقية تضررت بشدة من أزمة الغذاء العالمية، بسبب اعتمادها القوي على القمح الروسي والأوكراني، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

البلدان الأفريقية تضررت بشدة من أزمة الغذاء العالمية

وقال إن الوضع مقلق لقارة بها 282 مليون شخص، لا يحصلون على ما يكفي من الطعام.

فى السياق وعلى هامش القمة الأوروبية فى بروكسل تحدث تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي خلال مؤتمر صحفى عن حالة الصادرات الغذائية التي سببتها الحرب.

وردا على سؤال حول إمكانية تصدير الحبوب من أوكرانيا، إما عبر بيلاروسيا أو عبر مواني البحر الأسود التي لا يزالون يسيطرون عليها، قال، «ستكون هذه هي الأولوية الأولى، لأن هناك 22 مليون طن من الحبوب محجوبة في أوكرانيا، وخاصة في أوديسا.. قبل بضعة أسابيع، عندما ذهبت إلى هذا الموقع، لأرى بأم عيني، ما هو الوضع على الأرض وعلى سبيل المثال، فإن دول في إفريقيا، هي ضحية هذا الوضع».

وأضاف: «نؤيد تماما كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق لفتح ممر بحري إلى البحر الأسود».

الاتحاد الأوروبي يناقش طريق تصدير بديل

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، كان يناقش طريق تصدير بديل عبر بحر البلطيق إلى شمال القارة، قائلا «ناقشنا الاحتمالات المختلفة اللازمة لتطوير طرق بديلة، لكننا نعلم أن الأمر أكثر صعوبة، لكنه أكثر تكلفة، إنه أكثر صعوبة لأسباب لوجستية واضحة، ونحاول تسهيل تخفيف الأعباء لأن الأفضل هو الوصول إلى بحر البلطيق»

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر، وتحديدا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.