عاجل.. عمرو دياب يحذر من استخدام اسمه كعلامة تجارية بالمخالفة للقانون

أصدر المستشار القانوني للفنان عمرو دياب، بيانا يحذر فيه من استخدام اسم الفنان وعلامته التجارية، هو وشركة ناي فور ميديا، في أي مشروعات استثمارية أو تجارية.

محامي عمرو دياب: شركة ناي مملوكة للفنان

جاء في البيان الصادر عن مكتب المحامي أشرف عبد العزيز المستشار القانوني للنجم عمرو دياب التالي:

يعلن ويحذر مكتب أشرف عبدالعزيز محامي الفنان الميجا ستار عمرو دياب، وشركة ناي فور ميديا، من استخدام علامات تجارية مملوكة للفنان أو اسمه في أعمال تجارية لا تخصه، وأن ثمة أشخاص يدعو زيفا أنها صادرة عن الفنان أو الاشتراك فيها.

أضاف: «نوصي بشدة أن يتوخى الأشخاص الحذر الشديد، فيما يتعلق بهذه الأعمال والإعلانات، عن فتح كافيهات بالإسكندرية ودمنهور والقاهرة، ونود التحذير من هذه الأنشطة الاحتيالية باستخدام اسم الفنان، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال عمليات الاحتيال والنصب التي تستخدم العلامات التجارية المملوكة للفنان عمرو دياب وشركة ناي المحمية بقوانين الملكية الفكرية».