عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في التجمع

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلا غنائيا لصالح إحدى الشركات العقارية في التجمع.

عمرو دياب يشدو اللي يمشي يمشي

وغنى عمرو دياب أحدث أغنياته «اللي يمشي يمشي»، التي طرحها منذ أيام قليلة، بالإضافة لأغنية هتدلع التي طرحها في عيد الفطر وتفاعل معه الحضور بشكل كبير.

كما حرص عمرو دياب على تقديم فاصل من أجمل وأشهر أغنياته.

يذكر أن عمرو دياب أحيا الجمعة الماضية، حفلا في مدينة الشيخ زايد، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ومن ناحية أخرى، تصدرت أغنية اللي يمشي يمشي، قوائم الأعلى استماعا على تطبيق أنغامي منذ طرحها.

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

يذكر أن عمرو دياب يعمل حاليا على تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

عمرو دياب يحيي 3 حفلات بـ3 دول عربية

وأحيا عمرو دياب خلال الفترة الماضية، 3 حفلات غنائية في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، ولديه خلال الفترة المقبلة عدة حفلات في مصر والسعودية.

يذكر أن آخر البومات عمرو دياب التي طرحها كان ألبوم يا أنا يا لا، الذي طرحه مع بداية العام الماضي، وتضمن أكثر من 10 أغنيات تعامل فيهم مع نخبة من الشعراء والملحنين أمثال تامر حسين وعزيز الشافعي وأيمن بهجت قمر ومحمد يحيى وتركي آل الشيخ وتوما ووسام عبد المنعم.