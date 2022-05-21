أغنية اللي يمشي يمشي لـ عمرو دياب تحتل المركز الأول على أنغامي

احتفل مدين، ملحن أغنية اللي يمشي يمشي لـ عمرو دياب، بحصولها على المركز الأول بتطبيق «أنغامي» في مصر والدول العربية بعد أيام قليلة من طرحها.

ونشرت مدين عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام صورة بوستر عمرو دياب وعلق عليه قائلا: «الحمد لله.. اللي يمشي يمشي رقم واحد على أنغامي في مصر والدول العربية».

أغنية اللى يمشي يمشي لـ عمرو دياب كلمات تامر حسين، أما الألحان لـ مدين والتوزيع توما، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا بين جمهور ومحبي الهضبة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ طرحها.

كلمات أغنية اللي يمشي يمشي لـ عمرو دياب

وتقول كلمات الأغنية:

اللي يمشي يمشي

عيني على ناس أمِنتها

اتأذيت مِنها بعدها

نزلوا مِن نظري

مش حاقول عُذري

دول عالم عارفة نفسها

قلبي ولا طيبته نِفعته

واللي يوم سِكنُه موته

دُنيا بتعرى ياما بتوري

كله على قد نيته

اللى يمشي يمشي زى بعضه

يبقى فضي سكة للى بعده

في الندالة ناس كتيرة عدوا

دول ما شاء الله

حُب مِين ده كله منفعة

كله بقى عنده أقنعة

مين بقى بَريء مين ادعىّ

مين حاتستثناه؟

اللي حبونا مثلوا

واللي وعودونا كسلوا

يوفوا بوعودهم

والله يسعدهم

واللي له طريق يكمله

اللي ملىّ أيده مِننا

افتكر نفسهُ حلمنا

فِهمهُ على قده

الغرور واخده

لِسه ما عرِفش طبعنا

اللي شاف نفسه وافترىّ

واللي بيبيعني فى الدرىّ

واللي مديت له

إيدي وصفيتله

طبعه هو المُشكلة

أرمي ورا ضهرى كُل ده

ايه اللى يجبرني على كده

يلا أشوف نفسي

حبة مِن نفسي

فى إختيار أحلى مِن كده؟