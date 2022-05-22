عمرو دياب يتصدر تريند جوجل بـ أغنيته الجديدة «اللي يمشي يمشي»

تصدر الفنان عمرو دياب تريند «جوجل» بعد ساعات من طرح أغنيته الجديدة «اللي يمشي يمشي»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وذلك بعد حصولها على المركز الأول بتطبيق «أنغامي» في مصر والدول العربية بعد أيام قليلة من طرحها.

واقتربت أغنية «اللي يمشي يمشي» لـ عمرو دياب من مليون استماع على تطبيق أنغامي واحتلت التريند رقم 3 بعد طرحها الخميس الماضي، وتعتبر تلك الأغنية هي أحدث أعمال الفنان عمرو دياب بالوسط الفني، واستغرق تحضيرها عدّة شهور.

عمرو دياب وحفله الأخير

ونشر الفنان عمرو دياب منذ قليل عدة صور جديدة من حفله الأخير بالشيخ زايد، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، الذي غنى خلاله أغنيته الجديدة اللي يمشي يمشي.

معلومات عن أغنية اللي يمشي يمشي

أغنية اللي يمشي يمشي لـ عمرو دياب من كلمات تامر حسين، وألحان مدين وتوزيع توما، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها.

كلمات أغنية اللي يمشي يمشي لـ عمرو دياب

اللي يمشي يمشي

عيني على ناس آمِنتها

اتأذيت مِنها بعدها

نزلوا مِن نظري

مش حاقول عُذري

دول عالم عارفة نفسها

قلبي ولا طيبته نِفعته

واللي يوم سِكنُه موته

دُنيا بتعرى ياما بتوري

كله على قد نيته

واستطاع الفنان عمرو دياب تحقيق نسب مشاهدة عالية، وتعد «اللي يمشي يمشي» الأغنية الثانية للهضبة هذا الصيف بعد طرحه أغنية هتدلع في عيد الفطر.

حفلات عمرو دياب الفترة المقبلة

ويستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء عدة حفلات في مصر ودول الخليج خلال الأيام المقبلة، بالإضافة لطرح باقي أغنيات ألبومه الجديد.