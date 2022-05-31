بريد الوطن.. ساعدونى على إنكار نسب أطفال لى يا مسئولون

فى عام 2017 فوجئت بخيانة زوجتى لى مع آخر، وهروبها، وأقمت دعوى زنا، وبرَّأتها محكمة الاستئناف رغم تحريات المباحث، وتقرير الطب الشرعى الذى يثبت عدم قدرتى على الإنجاب، ورغم اعترافها أمام مجلس عرفى بالحى بواقعة الزنا، وكان سبب البراءة هو عدم وجود شهود، والمحكمة لا تطمئن للواقعة، وانتهى الموقف بوجود طفلين منسوبين لى وأنا رجل عقيم غير قادر على الإنجاب، وبالفعل أقمت دعوى إنكار نسب رفضتها المحكمة لعدم إقامة الدعوى خلال سبعة أيام من الولادة، وعدت لأقيم دعوى أخرى رفضتها المحكمة كذلك لسابقة الفصل فيها، وأنا الآن لا أعرف ماذا أفعل، خاصة أن السيدة التى كنت أتزوجها تقيم ضدى دعاوى قضائية للحصول على نفقات بجميع أنواعها، أرجو أن ينصفنى المسئولون.

«ع.أ.ن»

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