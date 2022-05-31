بريد الوطن.. غريب
كتب:
بريد الوطن
10:22 م | الثلاثاء 31 مايو 2022
بريد الوطن
غريبٌ عنى يأتينى
أرى عينيه أعرفها
يخضب كفى محترقاً
تثور دمائى تنزفها
أراك بقصة الأمس
كذوباً حين تعزفها
لماذا تشتهى قتلى؟
وجفن الليل ينزفها
كأنَّ كتابى أنزلها
وقلبك من يحرِّفها
سامح لطف الله
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