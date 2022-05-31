بريد الوطن.. غريب

غريبٌ عنى يأتينى

أرى عينيه أعرفها

يخضب كفى محترقاً

تثور دمائى تنزفها

أراك بقصة الأمس

كذوباً حين تعزفها

لماذا تشتهى قتلى؟

وجفن الليل ينزفها

كأنَّ كتابى أنزلها

وقلبك من يحرِّفها

سامح لطف الله

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