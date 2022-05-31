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محمود مسلم

بريد الوطن.. غريب

كتب:

بريد الوطن
10:22 م | الثلاثاء 31 مايو 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

غريبٌ عنى يأتينى

أرى عينيه أعرفها

يخضب كفى محترقاً

تثور دمائى تنزفها

أراك بقصة الأمس

كذوباً حين تعزفها

لماذا تشتهى قتلى؟

وجفن الليل ينزفها

كأنَّ كتابى أنزلها

وقلبك من يحرِّفها

سامح لطف الله

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