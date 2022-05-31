الرئيس الأوكراني عن المعارك في بلاده: روسيا تتفوق علينا عدة وعتاد

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن القوات العسكرية الأوكرانية حققت بعض النجاحات بالقرب من مدينة خيرسون، وتتقدم في أجزاء من منطقة خاركيف، وفق ما نقلته «رويترز».

وتناول زيلينسكي الوضع العسكري الحالي وعرض بعض التطورات في أوكرانيا خلال تصريحات، مساء اليوم، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

زيلينسكي: الجيش الروسي لا يزال يتمتع بميزة كبيرة

وأضاف زيلينسكي أن الجيش الروسي لا يزال يتمتع بميزة كبيرة من حيث المعدات والأفراد.

وتابع: «يُظهر المدافعون عنا أقصى درجات الشجاعة ويظلون أسياد الموقف في المقدمة على الرغم من حقيقة أن الجيش الروسي يتمتع بميزة كبيرة من حيث المعدات والأعداد».

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية قبل ثلاثة أشهر، وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.