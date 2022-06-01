بحضور علي جمعة.. «الفكر المتطرف لدى خوارج العصر» رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة

يشهد قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور عبد العال عبد الرحمن، وإشراف الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب، اليوم الأربعاء، مناقشة رسالة دكتوراه تحت عنوان أصول الفكر المتطرف لدى خوارج العصر «الإخوان - تنظيم القاعدة - الدواعش» نموذجا دراسة تحليلية نقدية، وذلك بقاعة مؤتمرات كلية الآداب، بحضور الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية الأسبق مناقشا ورئيسا.

«جمعة» رئيسا للجنة مناقشة رسالة دكتوراه أصول الفكر المتطرف لدى خوارج العصر

وأكد الباحث مصطفى حسن أحمد حسين، صاحب ومقدم الرسالة، أن لجنة المناقشة والتحكيم تتكون من الدكتور علي جمعة محمد عبد الوهاب أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء ومفتي جمهورية مصر العربية الأسبق مناقشا ورئيسا على الرسالة، والدكتور إبراهيم إبراهيم محمد ياسين أستاذ الفلسفة الإسلامية والتصوف ورئيس قسم الفلسفة الأسبق بكلية الآداب جامعة المنصورة مشرف ومناقشا.

كما تشارك في مناقشة الرسالة الدكتورة سلوى محمد نصرة أستاذ الفلسفة الإسلامية والأخلاق رئيس قسم الفلسفة كلية التربية بنات جامعة عين شمس مناقشا وعضوا في اللجنة.

حسين: الرسالة تناقش أصول الفكر المتطرف لدي خوارج العصر

وأشار الباحث إلى أن الرسالة تناقش أصول الفكر المتطرف لدى خوارج العصر «الإخوان - تنظيم القاعدة - الدواعش» نموذجا دراسة تحليلية نقدية، وذلك بقاعة مؤتمرات كلية الآداب في الطابق الثالث في الساعة الحادية عشرة صباحا.