أبرزها القرية البدوية في سيدي براني.. استعراض مشروعات جهاز تعمير مطروح

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس الثلاثاء، عددا من خطة الأعمال الخاصة بالمشروعات التى ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح واللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، ولفيف من أعضاء الجهاز التنفيذى ورؤساء المصالح ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة وأبرزها مشروع إنشاء القرية البدوية في سيدي براني غرب مطروح والطرق الجديدة وآبار وسدود ومشروعات أخرى متنوعة.

ازدواج طريق سيوة الخرساني

وناقش محافظ مطروح مع الحضور جهود الإسراع في إنشاء طريق سيوة الخرسانى بطول 300 كم، حيث جرى حتى الآن الانتهاء من ازدواج 72 كم بالخرسانة في طريق سيوة من اتجاه الواحه ضمن قطاعين من 6 قطاعات ، وجارى العمل في القطاع الثالث بطول 50 كم، وجرى تقسيم الطريق على مراحل، وجارى العمل حاليا أربع قطاعات في وقت واحد من خلال عدة شركات وزيادة في المعدات، بالاصافة الى الانتهاء من مدخل مدينة سيوة بطول 7.6 كم كذلك جارى العمل بطرق تنموية لربط التجمعات بالطرق الرئيسية بطول 450 كم لللتيسير على المواطنين بتلك التجمعات باقي منها 60 كم فقط صمن خطة العام 2021/ 2022.

إنشاء القرية البدوية غرب مطروح

وقال رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي إنه جارى العمل بالقرية البدوية ببراني بعدد 24 بيت بدوى بالاضافة الى توصيل المرافق، ووجه المحافظ بدعوة المواطنين من أهالي براني ممن تنطبق عليهم الشروط الراغبين في الحصول على وحدة سكنية باسكان القرية البدوية بابو ميلاد بمدينة برانى التوجه لمجلس مدينة براني للتقديم لحين اجراء القرعة العلنية تحقيقا للشفافية.