القرية البدوية تجذب عشاق سهرات نهاية الأسبوع بمرسى مطروح

تتمتع مدينة مرسى مطروح بالعديد من المزارات السياحية، التي تجتذب الزائرين وأهالي مطروح خلال فصل الخريف، خاصةً في شهر أكتوبر، ويبحث المواطنون عن المزارات في عطلات نهاية الأسبوع «الويك إند»، للاستمتاع بها مع أسرهم وأصدقائهم، خاصةً أماكن الزيارات الليلية، لقضاء أمسياتهم وسط أجواء رائعة.

تنشر «الوطن» في هذا التقرير، بعض المعلومات عن المزارات السياحية الليلية في مرسى مطروح، والتى يبحث عنها الزائرون للتوجه إليها، والإستمتاع بها خلال رحلاتهم إلى مطروح، وأسعارها وأماكنها، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها موقع الصحيفة للقراء، في مختلف القطاعات.

أماكن المزارات السياحية الليلية في مطروح

وتتميز مرسى مطروح بوجود العديد من المزارات الليلية، التي يقصدها أهالي مطروح وعشاقها من الزائرين في «الويك إند»، ومن بينها ملاهي مرسى مطروح على الكورنيش وسط المدينة، وتتنوع أسعارها حسب كل لعبة، وتبدأ من المغرب وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وكذلك متحف آثار مطروح، الذي يستقبل الجمهور لفترة مسائية يومياً، ومكتبة مرسى مطروح العامة، ومتحف التراث الملحق بها، وزيارتها نهاراً وليلاً.

وتُعد القرية البدوية في مدينة مرسى مطروح، من أشهر المزارات السياحية في المدينة، وتضم كهف الملح، الذي يبحث عنه الزائرون من المصريين والأجانب، والمتحف البدوي، الذي يضم العديد من الأدوات والمقتنيات القديمة، منها الأدوات الزراعية وأدوات الطهى القديمة، كما تضم الخيمة البدوية، ومحكى الأفراح البدوية، والأزياء البدوية للرجال والمرأة والأطفال.

وتتضمن أماكن الزيارات الليلية في مدينة مرسى مطروح نادي الطفل، ونادي مطروح الاجتماعي، الذي يجذب الأسر في «الويك إند»، حيث يسهرون فيه حتى أوقات متأخرة، في ظل توافر الحفلات الفنية لفرق الموسيقى العربية، والفنون الشعبية، بالتعاون مع فرع ثقافة مطروح.

خريف مطروح «سحر ده ولا خيال»

وتستقبل مرسى مطروح، المعروفة بـ«مدينة السحر والجمال»، المزيد من عشاق مطروح وزوارها من مختلف مدن ومحافظات مصر، خلال فصل الخريف، للاستمتاع بالطقس المعتدل والأجواء الجميلة، في ظل استقرار الطقس وسطوع الشمس، والاستجمام على شاطئ البحر نهاراً، والاستمتاع بالمزارات السياحية المتنوعة والسهرات ليلاً.