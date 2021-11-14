«تعمير الساحل الشمالي الغربي»: ربط 219 تجمعا بدويا بأقرب طريق رئيسي

قال اللواء أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، إن خطة ربط التجمعات البدوية بالطرق الرئيسية جاءت لإصلاح الوضع القديم الذي كانت تعاني منه تلك التجمعات؛ لعدم وجود أي طرق للربط فيها؛ ما يسبب صعوبات بالغة في وصول المواطنين إلى المستشفيات أو المراكز الحضارية.

إنشاء 10 مشروعات للطرق في مطروح

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه جرى إنشاء 10 مشروعات للطرق تشمل 3 طرق في شرق و6 في غرب مطروح و1 في منطقة سيوة، «المشروعات دي عملنا فيها مجموع أطوال 472 كيلو متر بتكلفة 664 مليون جنيه على عامين متاليين، وأنجزنا من الخطة ما يقرب من 80%».

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن التطوير كذلك سيشمل واحة سيوة، إذ جرى إنشاء مدخل بها من الداخل ببداية مركز الشرطة وصولا لعلامة الكيلو 7.6، وهي نهاية الطريق الأسفلت الذي سيتم ربطه بالطريق الخرساني الجديد، «ده ازدواج جديد بيتعمل بعرض 12 مترًا من الخرسانة قادر على تحمل جميع أنواع الحمولات».

ربط 219 تجمعًا بدويًا بأقرب طريق رئيسي

وأكد أن هذه الطرق التنموية تتواجد في منطقة الحمام والسلوم وبراني وشرق مطروح، «قدرنا نربط 219 تجمعا بدويا بأقرب طريق رئيسي للتجمعات علشان يقدر أهلها يعيشوا فيها وياخدوا خدمات والوصول ليها بقي سهل، وسهلنا الحياة للتجمعات البدوية».

وأشار إلى أن وصول تلك الطرق إلى مثل تلك التجمعات، تضفي عليها قيمة مضافه في الزراعات وقيمة أعلى للمنتجات، «هيقدر يوصل ليهم التجار بسهولة، والحركة من وإلى المدينة».

وتابع: «إجمالي الطرق المتبقية من المشروعات 80 كيلومترا فقط، وفيه قرية بدوية جديدة هنعملها فيها 24 بيت وبتتسم بالألوان البدوية، وهو فكر جديد يدعم بالكامل من الدولة».