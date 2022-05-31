محافظ الدقهلية يستجيب لـ«DMC» بخصوص حالة السيدة قشطة عبد الغفار

استعرض الإعلامي رامي رضوان، تقرير تليفزيوني حمل عنوان «قشطة.. قصة كفاح حافلة بالعمل الشاق في مصانع الطوب بميت غمر»، يستعرض قصة سيدة متفانية في عملها، وتحملها كل الصعاب من أجل الإنفاق على أبنائها السبعة، من خلال عملها في مصنع طوب، إذ ذكرت السيدة في التقرير أنها بدأت في العمل بشكل عام منذ 25 عامًا، بينما تعمل في مصانع الطوب منذ 15 عامًا، وذلك خلال التقرير الذي عُرض في برنامج «مساء دي إم سي»، على شاشة «دي إم سي».

تتوجه إلى العمل من أجل الإنفاق على أبنائها

عن طبيعة يومها الصعبة، ذكرت السيدة قشطة، أنها تقوم بالاستيقاظ مع أذان الفجر، من أجل أن تتوجه إلى العمل، من أجل الإنفاق على أبنائها، وذلك رغم أن عملها شاق وهي أيضًا تعاني من مرض السكر، مناشدة المسؤولين: «نفسي في ثلاجة أحط فيها حقن الأنسولين بدل ما أحطه عند الجيران، نفسي في حياة كريمة، وأعيش في حياة كريمة، نفسي في بوتوجاز أطبخ عليه بدل ما أطبخ على الشعلة»، موضحة أنها تتحمل كافة الصعاب من أجل أبنائها فقط.

محافظ الدقهلية يستجيب للحالة

على الفور، استجاب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لمناشدة السيدة قشطة، وتواصل هاتفيًا مع مسؤول مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظته، إذ كلف المديرية بصرف إعانة عاجلة للسيدة قشطة عبد الغفار، التي تعمل بمصانع الطوب بميت غمر من أجل إعانتها على تربية أبنائها، فضلًا عن إدراجها على قوائم برنامج تكافل وكرامة، موضحًا أن المحافظة ستتكفل بنفقات أبنائها في مراحل التعليم المختلفة حتى الثانوية وغداً ستعمل لجنة على فحص حالته من أجل عمل اللازم لها.

سيعمل على توفير الأنسولين للسيدة قشطة شهرياً

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه سيعمل على توفير الأنسولين للسيدة قشطة شهرياً، وبشكل دوري بجانب إلى توفير كافة الأجهزة الكهربائية لها في أسرع وقت، مشددا على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل بناء الجمهورية الجديدة بضرورة توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، مؤكدًا أن حجم إنفاق برنامج تكافل وكرامة في المحافظة فقط يتكلف 70 مليون جنيه شهريًا.