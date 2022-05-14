بريد الوطن .. وجِّه بمراقبة وسائل النقل الخاص يا محافظ الدقهلية

نشكو نحن أهالى قرية السبخا بمحافظة الدقهلية من سيارات الأجرة التى تعمل على خط «سندوب - برج نور الحمص»، حيث يقوم سائقو هذه السيارات برفع أجرة الركوب على هواهم، ما أوصلها إلى 5 جنيهات، وذلك بحجة أن الطريق به إشغالات وعمل، ثم يقومون بتحميل الركاب من قرية أخرى وبذلك يغيرون خط السير لسندوب من طريق بديل، وهو طريق منشأة الأخوة لجاى، وهو بعيد عن قريتنا التى تقع وسط خط «سندوب - برج نور الحمص»، لذلك نناشد السيد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التدخل من أجل وضع حد لمعاناتنا، وضبط مرفق النقل الخاص الذى يستخدمه عدد كبير من سكان الدقهلية.

عن الأهالى: محمد الدسوقى عبدالحميد

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