«اتحاد المستثمرين» يناقش عقبات مستثمري السياحة في طابا ونويبع غدا

يعقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عصر اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة أزمة السياحة في محافظة جنوب سيناء، خصوصا في منطقتي نوبيع وطابا، بحضور الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد ورئيس لجنة السياحة باتحاد المستثمرين، بالإضافة إلى عدد من رجال والمستثمرين في سيناء.

وقال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في بيان صحفي بالأمس، إن الاتحاد سيعقد اجتماعا مهما لمناقشة سبل دفع عجلة الاستثمار السياحي في محافظة جنوب سيناء عصر اليوم الأربعاء.

الاجتماع سيناقش العقبات والأزمات التي تواجه المستثمرين السياحيين

وأضاف «هلال» أن الاجتماع سيناقش العقبات والأزمات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين في سيناء بحضور كبار المستثمرين السياحيين وعلى رأسهم المهندس منير غبور بهدف الوقوف على جميع المشاكل والأزمات التي تواجه السياحة في سيناء وبشكل خاص في منقطتي نويبع وطابا.

وأشار «هلال» إلى أن اتحاد المستثمرين حمل على عاتقه أن يكون حلقة الوصل بين المستثمرين في كل القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية وبين الحكومة إذ أن الاتحاد أعلن عقب خطة ورؤية الحكومة التي أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عالمي في 22 مايو الماضي عن تشكيل لجان نوعية تكون مهمتها الاستماع إلى مشاكل المستثمرين في كل القطاعات وبلورتها ثم عرضها على الحكومة للعمل على إيجاد الحلول السريعة.

وأضاف «هلال» أن الهدف من تلك الاجتماعات هو الوقوف صفاً واحدا بجانب الحكومة والدولة والقيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم والتي طالت تداعيتها السلبية بكل تأكيد الاقتصاد الوطني.

وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في 22 مايو الحالي رؤية وخطة الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي ظهرت كأحد التداعيات السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا التي اشتعلت في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي.