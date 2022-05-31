شركات السياحة: أسعار الحج الاقتصادي تبدأ من 120 ألف جنيه بسبب «الطوافة»

قال باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، وعضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه من المتوقع أن يكون أقل سعر للحج الاقتصادي هذا العام شاملا تذكرة الطيران هو 120 ألف جنيه، وذلك بالنسبة لبرنامج الحج الاقتصادى تحسين 5 نجوم، مرجعا ذلك إلى الارتقاع الرسمي لأسعار خدمات إقامة وإعاشة الحجاج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

وأشار إلى أن الأسعار النهائية لبرامج الحج السياحي ستُعلن خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد إضافة زيادات أسعار الطوافة.

أقل سعر لبرامج الـ5 نجوم بعد الزيادة 210 آلاف جنيه

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يتخطى سعر أقل برنامج من برنامجي الحج فئة 5 نجوم حاجز الـ210 آلاف جنيه، شاملا تذكرة الطيران، وذلك بعد إضافة الزيادات الجديدة لإقامة الحجاج بمخيمات منى وعرفات، والتى سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 7 الآف إلى 10 آلاف ريال سعودى عن أسعار برامج الحج المبدئية، والتي تم إعلانها من قبل وزارة السياحة والآثاربداية الشهر الجاري.

إخطار المتقدمين للحج بزيادة الأسعار

وأشار «السيسي» إلى أنه وفقا للضوابط المنظمة للحج التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، تم إخطار كل المتقدمين للحج السياحي لهذا العام بأن أسعار البرامج قابلة للزيادة حال وجود زيادات سيادية في أسعار الخدمات، موضحا أن المواطن الفائز بالقرعة والذي سيعتذرعن السفر للحج بعد ارتفاع الأسعار لن يسترد رسوم جدية الحجز التي دفعها عند التقدم، وستتحصل عليها شركة السياحة المتقدم لديها، على أن ترد تأشيرة الحج الخاصة به إلى وزارة السياحة لتقوم بدورها بتوزيعها على شركات السياحة المنظمة للحج.

وأكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج، في تصريح سابق وخاص لـ«الوطن»، أن أسعار خدمات إقامة الحجاج بمخيمات منى وعرفات ارتفعت، وأن غرفة شركات السياحة ستسافر للسعودية الأسبوع المقبل للتفاوض مع مؤسسة الطوافة السعودية لتحديد الأسعارالنهائية.