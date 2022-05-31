غرفة السياحة تعلن موعد سفر وعودة الحجاج.. الحد الأدنى في التضامن الواحد 50 فردا

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقا لتعليمات هيئة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بشأن الإطار الزمني لتشغيل رحلات الطيران لموسم الحج الجاري، فإن مطارات المملكة ستبدأ من اليوم الثلاثاء 31 مايو، الموافق 1 ذي القعدة استقبال أولى رحلات الحج لهذا العام، على أن يكون آخر موعد لوصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية في مرحلة الذهاب، الأحد 3 يوليو المقبل، الموافق 4 ذو الحجة لعام 1443 هجريا.

موعد أول رحلات عودة الحجاج

وبحسب الكتاب الدورى رقم 142 لسنة 2022، الذي جرى تعميمه على كافة شركات السياحة المصرية، سيكون أول موعد لمغادرة الحجاج للمملكة العربية السعودية بعد أداء الحج، الخميس 15 ذو الحجة، الموافق 14 يوليو المقبل، موضحا أنه يمكن لشركات السياحة تنفيذ برامج الحج، وفقا للرغبات الحجاج والتعاقدات الخاصة بالإقامة بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة.

آخر موعد لإجراء التضامنات

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن آخر موعد لإجراء التضامن بين شركات السياحة في تنظيم برامج الحج سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يونيو 2022، موضحا أن الحد الأدنى لعدد الحجاج داخل التضامن الواحد (حجاج +مشرفين) هو 50 حاجا، ويجب استكمال هذا العدد حتى يقبل التضامن، منوها بأن قيام الشركة رأس التضامن برفع إقرارات التضامن على موقع الغرفة دون استكمال العدد المحدد لا يعد تضامنا مكتملا، ولابد من استكماله للوصول للحد الأدنى المحدد على المسار الإلكتروني بـ50 حاجا.

آخر موعد لتفعيل مشرفي الحج

وأشار أمين عام غرفة شركات السياحة إلى أنه بناء على الخطاب الوارد للغرفة من وزارة السياحة والأثار، فإن آخر موعد لتفعيل مشرفي الحج للموسم الحالي هو يوم الخميس 2 يونيو المقبل الموافق 3 ذو القعدة لعام 1443هجريا.