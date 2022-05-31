رئيس الشهر العقاري: 4 آلاف مواطن أنهوا إجراءات تسجيل وحداتهم خلال شهر

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن هناك نحو 4 آلاف مواطن، أنهوا إجراءات التسجيل في الشهر العقاري خلال شهر، وهناك رغبة لا توصف لشراء نماذج التسجيل في الشهر العقاري، موضحًا أن تعديلات قانون المجتمعات العمرانية، ستدخل الجلسة العامة في مجلس النواب، خاصة أن هذا القانون ينظم التسجيل والشهر في المجتمعات العمرانية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON».

كنا نواجه مشكلة عزوف التسجيل

أضاف «ياقوت»، أن المجتمعات العمرانية رغم أنها مجتمع عمراني جديد، وأرض بكر، وأن الدولة هي التي قامت ببناء تلك المجتمعات، إلا أننا كنا نواجه مشكلة عزوف التسجيل، ما دفع الدولة لتعديلات جوهرية، موضحًا أن قانون المجتمعات العمرانية كان يحتوي على مادة تعيق عملية تسجيل الأراضي الجديدة، على الرغم من أن بعضها مرخصة من الدولة، حيث تحركت في تعديل القانون من أجل تسهيل إجراءات نقل التسجيلات للأفراد.

الدولة لن تقف صماء أمام مطور لا يرغب في التسجيل

وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أن القانون الجديد يجيز لهيئة المجتمعات العمرانية، بأن تقوم بعملية التسجيل والايداع في المجتمعات العمرانية ، وذلك لمواجهة تصاعد المتصرف إليه عند تقديم الطلب، وأنه في حالة توافر المطور تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بعملية التسجيل على نفقة المطور، فالدولة سمحت للمجتمعات العمرانية عملية التسجيل نيابة عن المطور، وبالتالي فإن الدولة لن تقف صماء أمام مطور لا يرغب في التسجيل، كما أن هذا المشروع يقضي على جميع مشكلات الشهر العقاري داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.