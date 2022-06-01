محيي إسماعيل أثناء توقيع روايته: أصبت بالاكتئاب نتيجة العبث في الوسط الفني

أقام الفنان محيي إسماعيل، مساء أمس، حفل توقيع روايته الجديدة جراح النفوس وذلك على خشبة مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي وسط حضور عدد من الأصدقاء والصحفيين والإعلاميين.

وخلال حفل التوقيع كشف الفنان محيي إسماعيل عن تفاصيل روايته الجديدة جراح النفوس وأنها تتحدث عما بداخل النفس البشرية لدى الإنسان وأنه كتب هذه الرواية بسبب تعرضه للاكتئاب.

محيي إسماعيل يتعرض للاكتئاب

وقال إسماعيل إنه تعرض للاكتئاب منذ أربع سنوات وجزء من هذا الاكتئاب بسبب العبث الذي يشاهده فى الوسط الفني والجزء الآخر هي هموم النفس البشرية وأنه بالفعل ذهب إلى أطباء نفسيين ونصحوه بالعلاج والسفر للتخلص من هذا الاكتئاب ولذلك فهو يحكي عن هذا الأمر داخل الرواية.

كما أن محيي إسماعيل خلال الندوة كشف عن أنه كتب ست روايات خلال 30 عاما، وكشف عن روايته الجديدة التي ستطرح بعد جراح النفوس فقال بأنها ستحمل اسم الأوز الطائر والبط الأعرج والذي انتهى بالفعل من كتابتها وأصبحت جاهزة للنشر الآن.