الصحة: استقبال شحنات جديدة من لقاحات كورونا.. وتحقيق مناعة القطيع خلال أيام

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستمر في استقبال شحنات من لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه لا صحة لانتهاء صلاحية لقاحات كورونا.

وأكد عبد الغفار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع اللقاحات مخزنة في ثلاجات مخصصة لحفظ اللقاحات، ولا داعى لإثارة القلق أو التخوفات، مؤكدا: «لن نعطي أي مواطن لقاح، إلا بعد التأكد من سلامتها ومأمومنيتها».

تأمين حصة المواطنين من لقاحات كورونا

أضاف متحدث وزارة الصحة، أن الدولة المصرية سعت إلى تأمين حصة المواطنين من لقاحات كورونا، منذ انتشار جائحة كورونا، وهناك سعي مستمر لتحقيق مناعة القطيع، من خلال الوصول إلى تطعيم 70% من المواطنين بنهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أن مصر تعيش الفترة الحالية بالمناعة المكتسبة، نظرا للتوسعات التي تتم بتطعيم المواطنين وحملة طرق الأبواب، التى ساعدت كثيرا في الوصول إلى المستهدف في بعض المحافظات.

محافظات سجلت صفر كورونا

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن هناك عددا من المحافظات تسجل صفر إصابة بشكل يومي، والسبب الأول يعود إلى التوسع في التطعيمات بها، ضاربا المثل بمحافظة البحيرة، إذ تعد من أكبر المحافظات التي تشهد إقبالا كبيرا على الحصول على التطعيمات.

ولفت إلى وفرة جميع أنواع لقاحات كورونا بجمع المراكز على مستوى الجمهورية، وأنه لا يوجد أي نقص في أي لقاح، سواء للمسافرين أو غيرهم، مؤكدا أن مصر خالية من قوائم الانتظار لتطعيم المسافرين.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد كشفت في وقت سابق، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، مشيرة إلى أن هناك انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات، وارتفاعا في معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي.

ودعت الصحة، المواطنين إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والبعد عن الزحام والتكدسات، حفاظا على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية خلال الجائحة.