«الصحة» طعمنا المواطنين بـ87 مليون جرعة من لقاح كورونا في مصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة طعمت المواطنين بما يقرب من 87 مليون جرعة من لقاح كورونا المستجد، موضحا: «لا صحة للأحاديث التى انتشرت فيما يتعلق بانتهاء صلاحية اللقاحات الموجودة في مصر»، وأن جميع اللقاحات الموجودة في مصر آمنة وفعالة ومخزنة بشكل آمن، وعلى أحدث مستويات عالمية.

لقاحات كورونا يتم تخزينها بطريقة امنه

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لقاحات كورونا يجر تخزينها بطريقة آمنة وفي ثلاجات خاصة لها «الناس بتجيب الكلام منين، وعلى أي أساس علمي مش هندي حد لقاح مش مضمون ولا فعال»، داعيا المواطنين بضرورة الحصول على اللقاحات من خلال التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه، والانتهاء من تططعيم 70% من المواطنين، وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية.

المدخن أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الشديدة

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقرير منذ قليل، بالتزامن مع اليوم العالمي للتبغ، قالت إن المدخن هو أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الشديدة لفيروس كورونا حال الإصابة بالفيروس، وقالت الوزارة لابد من التوقف عن التدخين الان، لافتة إلى أهمية الحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته التى تحدث.

وطالبت وزارة الصحة، بالتواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة لها 105، لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة بشأن فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، وأعلنت استمرار رفع أعلى درجات الإستعداد القصوص على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر.