«الصحة» توجه نصائح بشأن موجة الطقس الحار.. شرب الماء وتجنب أشعة الشمس

حرصت وزارة الصحة والسكان على تقديم مجموعة من الإرشادات والتعليمات التي يجب اتباعها خلال موجة الطقس الحارة التي تضرب البلاد، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة.

مواجهة الطقس الحار

ونصحت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، قبل قليل، المواطنين بضرورة تجنب أشعة الشمس المباشرة، والتواجد بالأماكن المفتوحة وجيدة التهوية، مطالبة المواطنين بضرورة شرب السوائل بكثرة خاصة الماء بما لا يقل عن 8 أكواب يوميا.

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة ارتداء الملابس القطنية، والاهتمام بوجبة الإفطار ويجب أن تكون غنية بالخضروات والفاكهة، مُحذرة من تشغيل المكيفات بصورة مستمرة، والتقليل من الموالح والكافيين للاحتفاظ بسوائل الجسم قدر المستطاع.

الذهاب الى المستشفيات

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتوجه للمستشفى حال الشعور بأي أعراض تتعلق بالهبوط والإجهاد، مشيرة إلى تقديم المستشفيات رعاية صحية متطورة للمريض لحين تحسن حالته واستقرارها.

وفى سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان عن المشروبات التي تساهم في الوقاية من فيروس كورونا، وقالت إن كوب من العصير البرتقال الطبيعي يغنيك عن كبسولة فيتامين «ج»، مشيرا الى أن اللبن مصدر للبروتين والزنك ويجب تناول كوب في الصباح وآخر في المساء لتعزيز مناعة الجسم، موضحة أهمية الحرص على شرب المياه لأن الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 لاستقبال كافة الاستفسارات والتساؤلات المختلفة والرد عليها.