ضبط 4 متهمين في الإسكندرية والغربية استولوا على 10 ملايين جنيه

تمكنت الاجهزة الأمنية من القبض على 4 متهمين في الإسكندرية والغربية، استولوا على 10 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها في مستحضرات التجميل والأدوات المنزلية.

القبض على مستريح الإسكندرية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة مستحضرات التجميل مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 7 ملايين جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، واستولى على كامل تلك المبالغ لنفسه وهرب إلى أماكن مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، ولدى علم الأهالي بضبطه تقدم 4 أشخاص من ضحاياه ببلاغات ضده.

ضبط 3 أشخاص بالغربية لاستيلائهم على 3 ملايين جنيه من المواطنين

كما تم ضبط 3 أشخاص بالغربية لاستيلائهم على 3 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام رجل وسيدتين بمحافظة الغربية بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة الأدوات المنزلية مقابل حصولهم على أرباح مالية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 3 ملايين جنيه، وتوقفهم عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وقيامهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين بضبطهم تقدم 5 أشخاص من ضحاياهم ببلاغات ضدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.