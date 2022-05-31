أسعار مصيف الإسكندرية 2022.. شواطئ مجانية وأخرى بمبالغ رمزية

يبحث الجميع عن أسعار مصيف الإسكندرية 2022، كونها عروس البحر الأبيض المتوسط؛ التي تتجمل لاستقبال ضيوفها من المصطافين الوافدين إليها بمجرد انتهاء الامتحانات، إذ بدء المصطافين في التوافد خلال الأيام القليلة الماضية، على أن ترتفع نسبة المصطافين خلال الأيام المقبلة كون الإسكندرية وتملك الكثير من الأسعار التي تناسب كل الطبقات لقضاء مصيف 2022، الأمر الذي يميزها كمصيف متميز ورخيص عن أي محافظة أخرى.

اعرف أسعار مصيف الإسكندرية

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار مصيف الإسكندرية 2022 وبالتحديد أرخص طريقة لقضاء ليالي المصيف في الإسكندرية، والتي قد يصل سعر الليلة الواحدة إلى 50 جنيهًا فقط، وذلك من خلال الاعتماد على الاشتراك كمجموعة معًا في شقة للإيجار، بالإضافة إلى الاعتماد على شاطئ مجاني من ضمن شاطئين جرى فتحهما أمام المواطنين هذا العام.

أسعار مصيف الإسكندرية 2022.. المجاني والعام

وتتحدد أسعار مصيف الإسكندرية 2022، وفقاً لأسعار دخول الشواطئ التي تعد صاحبة المعادلة في ميزانية الصيف، لذا نقدم أسعار الشواطئ التي على أساسها يستطيع أي مصطاف تحديد أسعار المصيف المناسب له في الإسكندرية، ضمن 61 شاطئًا منهم شاطئين مجانًا وآخرين شواطئ عامة بقيمة تذكرة 5 جنيهات، ويأتي الأبرز في تلك الفئة:

- شاطئ أنطونيو «المندرة سابقا»: مجانًا وذلك في شرق الإسكندرية.

- شاطئ سيد درويش «الأنفوشي المجاني» بحي الجمرك غرب الإسكندرية.

- شاطئ السرايا العام 5 جنيهات.

- شاطئ المكس العام: 5 جنيهات.

- شاطئ جليم العام: 5 جنيهات.

- شاطئ ميامي العام: 5 جنيهات.

مصيف الإسكندرية 2022 المميز

وتبرز أسعار أخرى لمصيف الإسكندرية 2022 المميز، وذلك عبر فئة أعلى من حيث الشواطئ وهي الشواطئ المميزة التي تبلغ قيمة تذكرتها 10 و15 جنيهًا، وأخرى سياحية قيمة تذكرتها 25 جنيهًا، ويعد الأبرز في تلك الفئة:

- شاطئ اسحق حلمي المميز: 15 جنيهًا.

- شاطئ طاحونة المندرة «المندرة السياحي 1 سابقًا»: 25 جنيهًا.

- شاطئ وانلى «المندرة (2) المميز سابقا»: 15 جنيهًا.

- شاطئ كرير الشرقي: 10 جنيهات.

- شاطئ كرير (2) الغربي: 10 جنيهات.

- زهراء كرير (منطقة مخصصة للنوادي): 10 جنيهات.

- شاطئ أبويوسف 1، و2: 10 جنيهات.

- شاطئ فريسكا «ميامي المميز سابقا»: 15 جنيهًا.

- شاطئ البوريفاج «سيدي بشر (3) الشرقي السياحي سابقا»: 25 جنيهًا.

- شاطئ بليس 2 المميز: 15 جنيهًا.

- شاطئ محمود سعيد «سيدي بشر 3 أفلاطون السياحي سابقًا»: 25 جنيهًا.

- شاطئ ستانلي السياحي: 25 جنيهًا.

- شاطئ السلسلة المميز: 15 جنيهًا.

- شاطئ الدخيلة الشرقي: 10 جنيهات.

- المساحه الصخرية لـ«أبوتلات»: 10 جنيهات.

- شاطئ فاميلي بيتش الغربي: 10 جنيهات.

- شاطئ مارينا أبويوسف: 10 جنيهات.

- شاطئ فاميلي بيتش الشرقي: 15 جنيهًا.

- شاطئ زهراء الهانوفيل: 10 جنيهات.

- شاطئ العصافرة «العصافره شرقي المميز سابقا»: 15 جنيهًا.