القنصلية الفلسطينية تحيي الذكرى الـ74 للنكبة بمعرض فني في الإسكندرية

نظمت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، المعرض الثقافي لإحياء الذكرى الـ74 للنكبة، مساء اليوم، ويستمر حتى الخميس 9 يونيو 2022، عدا يومي الجمعة والاثنين.

قال السفير رأفت بدران قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية، في بيان، إن مصر تلعب دورا مهما في سبيل القضية الفلسطينية، والأمة العربية على مدار التاريخ، فمصر دائما تلعب دورا مهما في سبيل وحدة الأراضي الفلسطينية.

وقال السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، نتذكر نحن الشعب الفلسطيني، قيادة ورئاسة وفصائل بكل الفخر والاعتزاز، ما قدمته الشقيقة مصر من شهداء وجرحى وأسرى لنصرة قضية فلسطين، بمشاركة مصر وجيشها العظيم منذ عام 1948.

المعرض الوثائقي للذكرى الـ74 للنكبة

جاء ذلك، خلال افتتاح المعرض الوثائقي الذي نظمته القنصلية العامة لدولة فلسطين في الاسكندرية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، واستضافه مركز الفنان محمود سعيد للمتاحف والمعارض، لعرض صور وثائقية لإحياء يوم ذكرى الأرض.

يذكر أن المعرض يمتد لمدة 10 أيام، وعلى هامش المعرض، سيتم عمل مجموعة ورش عمل فنية للأطفال، تحت إشراف مديري المركز لتجسيد فلسطين والقدس، ومعاناة الشعب الفلسطيني، من خلال رسوماتهم ولوحاتهم، بالإضافة إلى عمل عده مشاريع فنية مستقبلية، في إطار توطيد سبل التعاون بين الطرفين.

افتتاح المعرض الفني

حضر الافتتاح، جيهان مسعود سكرتير عام محافظة الإسكندرية، السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة والممثل الدائم لجامعة الدول العربية، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية.

النكبة مصطلح فلسطيني يبحث في المأساة الإنسانية، بتشريد عدد كبير من الشعب الفلسطيني خارج بيوتهم، وهو الاسم الذي يطلقه الفلسطينيون على تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية والاقتصادية والحضارية عام 1948.

وفي هذه السنة طرد فيها الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه وخسر بلاده، لصالح إقامة الدولة اليهودية- إسرائيل. وتشمل أحداث النكبة، احتلال معظم الأراضي الفلسطينية من قبل الحركة الصهيونية، وطرد ما يربو على 750 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين مشردين.