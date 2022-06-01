«باناسونيك»: استمرار نقص الرقائق الإلكترونية بصناعة السيارات مدة عامين

قالت شركة «باناسونيك هولدنجز» المُصنعة لبطاريات شركة «تسلا» وشركات صناعة السيارات، اليوم الأربعاء، إنَّها تتوقع تعافي إنتاج السيارات العالمي في السنة المالية الحالية، لكنها توقعت استمرار النقص في الرقائق لمدة عامين.

استمرار تقلبات صناعة السيارات

قال الرئيس التنفيذي لشركة السيارات اليابانية العملاقة، المصنعة لأنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارات ومكونات السيارات الأخرى، ماساشي ناجاياسو: «سندير أعمالنا بينما ننظر في مخاطر التقلبات في إنتاج السيارات».

باناسونيك لا تفكر في صنع السيارات

في حديثه في اليوم الأول من حدث المستثمرين السنوي لـ«باناسونيك»، قال «ناجياسو» إنَّ باناسونيك لا تفكر في صنع السيارات.

ويعاني قطاع السيارات بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وأشباه المواصلات وزاد من معاناة القطاع الأزمة الروسية الأوكرانية، منذ نهاية شهر فبراير الماضي، وتأثرت شركات «نيسان، وتويوتا، وفولكس فاجن، ومرسيدس، وفورد، وتسلا، وهوندا، ورينو، وبيجو»، بحسب ما أعلنته الشركات الأسابيع الماضية.

توقعات بارتفاع المبيعات

وتتوقع شركة «باناسونيك»، التي تحصل على 14% من إجمالي إيراداتها من وحدة السيارات، أن ترتفع مبيعاتها بنسبة 19% في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، وتتوقع أن ترتفع أرباح التشغيل بمقدار 16.6 مليار ين.

لا تتوقع أي نمو في الأرباح

قالت الشركة الشهر الماضي، إنَّها لا تتوقع أي نمو في الأرباح هذا العام الجاري، بسبب نقص المكونات الناجم عن إغلاق كورونا في الصين وارتفاع تكاليف السلع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.